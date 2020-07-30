Гвардиола 11-й раз обыграл «Реал» как тренер. Больше всех в XXI веке

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Эрнесто Вальверде Ла Лига Диего Симеоне Пеп Гвардиола Футбол

«Манчестер Сити» под руководством тренера Пепа Гвардиолы выбил «Реал» из Лиги чемпионов.

Английский клуб со счетом 2:1 выиграл оба матча в 1/8 финала.

Гвардиола как тренер обыграл «Реал» 11-й раз. По четыре раза команды Гвардиолы проигрывали и играли вничью с «бланкос».

Каталонский специалист возглавляет список тренеров, которые чаще всего обыгрывали «Реал» в XXI веке. После него идут Диего Симеоне и Эрнесто Вальверде – по 9 побед.

Гвардиола, помимо «Манчестер Сити», тренировал «Барселону» и «Баварию».

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