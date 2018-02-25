Григорий Родченков: «Когда в Сочи-2014 я менял пробы этой противной рожи Зубкова и читера Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу»

Экс-глава Московской антидопинговой лаборатории в интервью «Медузе» объяснил, почему решил рассказать о допинговой системе в российском спорте.

«Внутренние порывы, метания, они у меня были всегда. Когда в последний день в я менял пробы этой противной рожи – я знаю про него очень много – Зубкова и другого читера Легкова, я знал, что рано или поздно об этом расскажу. Зубков потом стал флагоносцем и стоял со Сталиным… Тьфу, с Путиным… Это немыслимо.

Но на самом деле поворотным моментом для меня было то, что Нагорных сказал подменить пробу украинке, сделать ее грязной.

Это меня прям выбесило: «Ну как же так, вы чего? Я под расстрелы не подписывался, и в пытках я не участвую». Я, конечно, никогда в жизни не менял чистые пробы на грязные!» – сказал Родченков.

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