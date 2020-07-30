Роналду забил все 7 голов «Ювентуса» в плей-офф последних сезонов ЛЧ 💪

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Футбол

«Ювентус» забил в общей сложности семь голов в плей-офф Лиги чемпионов на протяжении последних двух сезонов.

Автором всех результативных ударов стал нападающий Криштиану Роналду, перешедший в итальянскую команду летом 2018 года из «Реала».

В прошлом сезоне Роналду сделал хет-трик в ответном матче с «Атлетико» (3:0). Также он забил по голу в обеих играх с «Аяксом» (1:1, 1:2). «Ювентус» вылетел на стадии четвертьфинала.

В нынешнем сезоне форвард стал автором дубля в ответной встрече с «Лионом» (2:1). «Ювентус» вылетел в 1/8 финала.

Другие игроки «бьянконери» не забивали в плей-офф Лиги чемпионов после появления Роналду в команде.

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