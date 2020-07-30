ЦСКА представил форму на сезон-2020/21

ЦСКА представил новую экипировку на сезон-2020/21.
Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах.
Гостевая форма представлена в белом цвете, а третий комплект – в черном. Второй и третий варианты содержат звездный орнамент на футболке.
Техническим спонсором армейцев является компания Joma.
Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
Домашняя форма #ЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/63Gws2EJX3
Гостевая форма #ЦСКА pic.twitter.com/NRXFFm2Epu— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020
И, конечно, чёрный комплект ⚫ #ЦСКА pic.twitter.com/A9Wr8tVmrB— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020