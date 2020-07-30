ЦСКА представил форму на сезон-2020/21

ЦСКА представил новую экипировку на сезон-2020/21.

Домашний комплект выполнен в традиционных красно-синих цветах.

Гостевая форма представлена в белом цвете, а третий комплект – в черном. Второй и третий варианты содержат звездный орнамент на футболке.

Техническим спонсором армейцев является компания Joma.

Представляем комплекты игровой формы от @JomaSport на сезон-2020/21!



Домашняя форма #ЦСКА 🔴🔵 pic.twitter.com/63Gws2EJX3 — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) August 7, 2020

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