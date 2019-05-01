Кубок Стэнли. Квалификация. «Флорида» против «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Чикаго» – «Эдмонтон»

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Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды. 

Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд. 

Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.

Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.

НХЛ

Квалификация

Флорида – Айлендерс 1:3 (2 период)
Дата проведения
7 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 11 Бовилье (Нелсон, Бэйли)
0:2 – 15 Бовилье (Пулок, Барзэл, Барзэл)
1:2 – 18 Хоффман (Барков, Юбердо)
1:3 – 28 Нелсон (Тэйвс, Бэйли)

Счет в серии: 1-2

Аризона – Нэшвилл
Дата проведения
7 августа, 21.30, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Монреаль – Питтсбург
Дата проведения
7 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Чикаго – Эдмонтон
Дата проведения
8 августа, 01.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Коламбус – Торонто
Дата проведения
8 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 2-1

Миннесота – Ванкувер
Дата проведения
8 августа, 05.45, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

Счет в серии: 1-2

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь Кубка Стэнли

Статистика Кубка Стэнли

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