Кубок Стэнли. Квалификация. «Флорида» против «Айлендерс», «Питтсбург» сыграет с «Монреалем», «Чикаго» – «Эдмонтон»

Продолжается квалификационный раунд плей-офф НХЛ. В общей сложности в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли примут участие 24 команды.
Серии квалификации проходят в формате до 3 побед. Выигравшие свои серии команды выйдут в первый раунд.
Все матчи проходят в Торонто и Эдмонтоне при пустых трибунах.
Регулярный чемпионат НХЛ был досрочно завершен из-за коронавируса.
НХЛ
Квалификация
- Дата проведения
- 7 августа, 19.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 1-2
- Дата проведения
- 7 августа, 21.30, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 7 августа, 23.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 8 августа, 01.45, «Rogers Place»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 8 августа, 03.00, «Scotiabank Arena»
Счет в серии: 2-1
- Дата проведения
- 8 августа, 05.45, «Rogers Place»
Счет в серии: 1-2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Зачем клубы НХЛ приехали в Канаду – отделяем туристов от контендеров и готовимся к великому шоу