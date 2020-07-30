Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана продолжит карьеру в «Сочи».
Клубы достигли соглашения о переходе аргентинского футболиста на правах аренды до конца сезона.
24-летний Маммана в июне вернулся в строй после очередной тяжелой травмы колена. Он не играл с начала октября 2019 года. Всего в РПЛ за три сезона защитник провел 25 матчей. Его статистику смотрите здесь.
В 2017 году «Зенит» купил Мамману у «Лиона» за 16 миллионов евро.
До «Зенита» Мамману видели будущим сборной Аргентины. Теперь его отдают в «Сочи» (а куда еще)