Маммана перешел в «Сочи» из «Зенита» на правах аренды

Защитник продолжит карьеру в .

Клубы достигли соглашения о переходе аргентинского футболиста на правах аренды до конца сезона.

24-летний Маммана в июне вернулся в строй после очередной тяжелой травмы колена. Он не играл с начала октября 2019 года. Всего в за три сезона защитник провел 25 матчей. Его статистику смотрите здесь.

В 2017 году «Зенит» купил Мамману у «Лиона» за 16 миллионов евро.

До «Зенита» Мамману видели будущим сборной Аргентины. Теперь его отдают в «Сочи» (а куда еще)