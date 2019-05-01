ЦСКА и «Салават» не заплатили налог на роскошь за прошлый сезон

«Салават Юлаев» и ЦСКА по-прежнему не заплатили налог на роскошь за прошедший сезон КХЛ.
В прошлом сезоне потолок зарплат равнялся 800 миллионам рублей. За его превышение клубы должны заплатить 30% от суммы превышения.
«Две команды не заплатили налог. Это юридические моменты. Поднимался такой вопрос на совете директоров. Два клуба обратились в дисциплинарный комитет. Мы с этим разберемся.
Не хотелось бы оставлять такие клубы, как ЦСКА и «Салават Юлаев», без КХЛ. Все будет доведено до логического конца.
«Динамо» тоже заверило, что будет погашен долг», – заявил президент лиги Алексей Морозов.
ЦСКА и «Салават» хотят отменить налог за превышение потолка зарплат в прошлом сезоне КХЛ