«Юве» с Роналду проиграл все турниры в обоих сезонах, кроме Серии А и Суперкубка в январе 2019-го

«Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов, уступив «Лиону» по сумме двух матчей (0:1, 2:1) в 1/8 финала.

В ответной игре нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду сделал дубль, но этого не хватило для выхода в следующую стадию.

Португалец перешел в летом 2018 года из «Реала». После этого туринский клуб смог взять два скудетто, став чемпионом Италии в обоих сезонах с участием Роналду.

С португальцем в составе «Ювентус» дважды не сумел выиграть Кубок Италии и дважды вылетел на ранних стадиях плей-офф Лиги чемпионов (в 1/4 финала в прошлом сезоне и в 1/8 финала в нынешнем).

В этом сезоне «бьянконери» также уступили «Лацио» Суперкубок Италии (1:3). Годом ранее «Юве» смог взять этот трофей, победив «Милан» (1:0) в январе 2019-го в Саудовской Аравии. Роналду в том матче забил победный гол.

До перехода португальца туринская команда выигрывала Кубок Италии на протяжении четырех сезонов подряд.

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