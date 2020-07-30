Дзюба выиграл 7-й трофей в «Зените». В «Спартаке» не было ни одного

стал обладателем Олимп Cуперкубка России, обыграв (2:1).

Этот трофей стал 7-м в составе «Зенита» для форварда . Ранее вместе с петербуржцами он выиграл в сезонах-2018/19 и 2019/20, завоевал Кубок России в 2016-м и 2020 году и стал обладателем Суперкубка России в 2015 и 2016 годах.

Будучи футболистом с 2006 по 2015 год, Дзюба не выиграл ни одного трофея. Исключением стал сезон-2013/14, когда игрок, находясь в аренде в «Ростове», стал обладателем Кубка России.

Со статистикой 31-летнего россиянина можно ознакомиться здесь.