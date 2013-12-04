У Димитриса Итудиса обнаружен коронавирус

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что тесты супруги и дочери специалиста оказались отрицательными.

Итудис проходит лечение в Греции, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Первая часть тренировочного лагеря ЦСКА пройдет без Итудиса, он присоединится к армейцам позднее.

49-летний тренер работает с ЦСКА с 2014 года. За это время греческий специалист привел армейцев к пяти титулам в Лиге ВТБ и к двум победам в Евролиге.

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