У Димитриса Итудиса обнаружен коронавирус

Теги ЦСКА Turkish Airlines EuroLeague Единая лига ВТБ Димитрис Итудис коронавирус Баскетбол

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Отмечается, что тесты супруги и дочери специалиста оказались отрицательными.

Итудис проходит лечение в Греции, в настоящий момент госпитализация ему не потребовалась. Первая часть тренировочного лагеря ЦСКА пройдет без Итудиса, он присоединится к армейцам позднее.

49-летний тренер работает с ЦСКА с 2014 года. За это время греческий специалист привел армейцев к пяти титулам в Лиге ВТБ и к двум победам в Евролиге.

Андрей Кириленко использовал локаут в НБА, чтобы устроить незабываемое шоу для русских болельщиков и прогреметь на лондонской Олимпиаде

ЦСКА заменил Хайнса Милутиновым, «Химки» продлили Шведа и Букера. Летняя активность российских топ-клубов

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья