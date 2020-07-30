Матчи чемпионата Беларуси в Минске перенесли перед выборами президента. Ранее фанаты скандировали «Жыве Беларусь» на трибунах

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Матчи 21-го тура чемпионата Беларуси «Динамо» Минск – «Смолевичи» и «Минск»«Славия» Мозырь перенесены.

Игры, которые должны были состояться 7 и 8 августа соответственно, пройдут 14 и 12 августа соответственно, сообщает Tribuna.com со ссылкой на АБФФ.

Белорусская федерация футбола отметила, что перенос вызван форс-мажорными обстоятельствами. При этом федерация отказалась назвать конкретные обстоятельства, которые повлекли перенос встреч, сообщает Tribuna.com.

Во время вчерашнего матча в Солигорске между местным «Шахтером» и брестским «Динамо» трибуны начали скандировать: «Жыве Беларусь». Этот лозунг используют сторонники оппозиции действующей власти в Беларуси. Участников протестных акций штрафовали за выкрикивание лозунга.

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы.

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