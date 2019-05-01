Александр Лукашенко: «Разделали бы советскую сборную и канадцев под орех президентской командой»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о своей любви к хоккею.

– В хоккей вы до сих пор играете? 

– Конечно. Ну вот буквально пару недель не играю в связи с этим коронавирусом. 

– Но получаете удовольствие? 

– Понимаете, я хороший спортсмен по многим видам спорта, извините за нескромность. Тот, кто меня знает, подтвердит это. Даже пресс-секретарь. Я люблю цикличные виды, я люблю бежать. Странно даже – раньше я это терпеть не мог. Я профессиональный футболист. Я в футбол играл, пока колено не травмировал. Вы знаете, футболисты – они же не любят вот эти длительные пробежки по 10-15 километров. Никто не любит. А я на лыжероллерах могу 15-20 бежать. Но это хорошо – нагрузка. Но ты не отвлекаешься. 

– Конечно. 

– Ты все время думаешь. А в хоккее, в игровых видах спорта, если ты играешь в футбол... 

– Концентрация нужна. 

– Ты забываешь про все. У тебя шайба, там люди, клюшка и прочее. Это большая польза от игровых видов спорта. 

– У вас любимый хоккеист есть? 

– Когда, знаете, я очень близко их всех узнал, они оказались обычными, простыми, одинаковыми трудягами. 

– По телевизору круче выглядели, да? Когда суперсерии были и так далее? 

– Да. Мальцев, Харламов! 

– Михайлов!

– Михайлов Борис и прочие. Правда, иногда сейчас смотрю на них... У меня же своя президентская команда. Это любительская. Это бывшие хоккеисты. Я там как чайник у них. Президент просто – вот и все.

Я иногда смотрю советский хоккей и думаю: вот если бы мы играли с канадцами и советской сборной – моя вот эта любительская третья – они бы нам ни одной шайбы не забросили. Мы бы их под орех разделали. Настолько изменился хоккей. 

– Когда вы с Путиным выходите на лед, вы поддаетесь ему? 

– Никогда в жизни я с ним не выхожу. Он всегда выходит с [мои сыном] Колей. Он мне говорит: «Так, Коля, мы играем с тобой». А Коля говорит: «Ладно, а папа – с кем хочет». Путин: «Нет, Коля, давай мы его возьмем к себе, потому что он же сейчас подберет крепких и нам морду надерет». Вот такой у нас всегда перед матчем разговор, – сказал Лукашенко.

Лукашенко назвал хоккей лекарством от коронавируса. Говорит, это не вирус, а психоз

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