Арбитр Вилков: «Нет установок судить против «Спартака», нет никаких заговоров. Есть линия офсайда, ее чертят, и все видно»

Арбитр Михаил Вилков заявил, что у судей нет предвзятого отношения к «Спартаку».



«Нет никаких заговоров, нет никаких оснований, чтобы думать об этом. Мы работаем. У судей нет никаких установок, чтобы судить против «Спартака». Этого просто нет. Да, есть статистика, есть неудачные серии у каких-то клубов из, скажем, шести поражений.

Но есть и серии из восьми побед, например. Кто-то год не проигрывает. Это же не от нас зависит, просто есть линия офсайда, ее чертят, и все видно. Все это – стечение обстоятельств, вот и все.



Слова Федуна? Я уже не в том возрасте, чтобы забивать голову этими историями. Волноваться или думать об этом постоянно – это ни к чему. Я забываю и двигаюсь вперед от матча к матчу. Прошла игра, провели анализ, посмотрели, где можно улучшить, и двигаемся, работаем дальше. Зачастую какие-то шумные истории раздуваются на ровном месте. Кто-то считает статистику, сколько «Спартак» при мне проиграл матчей, сколько выиграл… Я не обращаю на это внимания.

Надо понимать, что в стране очень большой процент болельщиков . Иногда даже приезжаешь в город, где играет «Спартак» на выезде, и там огромная аудитория, кто приходит болеть именно за «Спартак», а не за местную команду. Даже в нашей нижегородской области процентов 70 болеют за «Спартак», это как-то исторически сложилось.

Поэтому когда «Спартак» при тебе проиграл или сыграл вничью, на улице сразу чувствуешь на себе косые взгляды. Критика от болельщиков проигравшей команды – это нормальное явление. Все любители футбола вправе проявлять свои чувства. Мы лишь арбитры, это наша работа. Разумеется, после матча всегда кто-то будет доволен, а кто-то – нет», – сказал Вилков.