«Реал» и «Ювентус» вылетели из Лиги чемпионов, «Ман Сити» и «Лион» вышли в 1/4 финала

«Реал» и завершили выступления в чемпионов-2019/20.

На стадии 1/8 финала туринская команда не смогла пройти . После поражения в гостях (0:1) домашней победы со счетом 2:1 оказалось недостаточно для «бьянконери». Французский клуб пробился в 1/4 финала по итогам противостояния.

уступил . «Бланкос» в 1/8 финала потерпели два поражения от соперников из Англии с одинаковым счетом 1:2.

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