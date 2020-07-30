Роналду первым забил 130 голов в Лиге чемпионов. У Месси пока 114

Нападающий достиг круглой отметки, сделав дубль в игре с «Лионом» (2:1).

Теперь на счету португальца 130 голов в . Он лучший бомбардир в истории турнира и первый футболист, достигший такого рубежа.

На втором месте находится нападающий «Барселоны» . У аргентинца 114 голов.

Рауль Гонсалес Бланко остается третьим с 71 голом. Бывший нападающий «Реала» и «Шальке» уже завершил карьеру.

На четвертое место в пятницу вышел форвард «бланкос» , забивший 65-й гол в матче с «Манчестер Сити» (1:2).

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