Прядкин об отставке: «Я тертый калач. Кто-то запускает слухи, но пока я работаю»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал информацию о своей возможной отставке.

«Было бы самым простым решением [уйти в отставку]. Кто-то запускает слухи, но пока я работаю. Если клубы посчитают, примут другое решение.

Я тертый калач, но незаменимых не бывает. Я говорил о преемнике, многие зацепились за эту фразу – но я не говорил о конкретном человеке, я говорил о смене поколений», – сказал Прядкин.

Ранее появлялась информация о том, что клубы РПЛ могут инициировать отставку действующего главы лиги, объявив ему вотум недоверия. Отмечалось, что президент РФС Александр Дюков не намерен поддерживать Прядкина.

Позже сообщалось, что клубам РПЛ звонили с просьбой поддержать Прядкина через заявления в прессе.