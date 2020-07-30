Варан о вылете из ЛЧ: «Это мое поражение. Досадно за партнеров»

Теги Манчестер Сити Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Рафаэль Варан Футбол

Защитник «Реала» Рафаэль Варан признал свою вину в результативных ошибках, повлиявших на исход матча с «Манчестер Сити» (1:2).

Мадридская команда вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала.

«Это мое поражение. Я должен принять это. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки имели цену. Мне досадно за партнеров по команде.

У меня было хорошее ощущение от игры. Возможно, мы слишком много рисковали в начале и чересчур сильно поплатились за это.

Я благодарен партнерам по команде за поддержку. Такое со мной нечасто происходило в карьере (речь о результативных ошибках – примечание Sports.ru).

На поле есть зоны, где очень дорого расплачиваешься, так это устроено. Никаких больше объяснений», – дал комментарии француз.

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