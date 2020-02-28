Рахим Стерлинг: «Ищу билеты до Лиссабона. С 10-го по 24-е. Ретвит, если можете помочь😘»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Рахим Стерлинг ахахаха Футбол

Атакующий хавбек «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг с юмором отреагировал на выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Горожане» прошли «Реал Мадрид», дважды победив соперника со счетом 2:1.

Заключительные стадии турнира пройдут в Португалии.

«Эй, я ищу билеты на авиарейс: Манчестер – Лиссабон. Август, с 10-го по, надеюсь, 24-е. Ретвит, если вы в состоянии помочь😘😘», – написал футболист.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 23 августа.

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