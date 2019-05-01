«Монреаль» прошел «Питтсбург» в Кубке Стэнли, выиграв серию 3-1

выбил из розыгрыша .

«Канадиенс» переиграли «Пингвинс» со счетом 3-1 в серии квалификационного раунда и прошли в основную сетку плей-офф.

В четвертом матче команда тренера одержала победу со счетом 2:0. Голкипер сделал шатаут, отразив все 22 броска.

Отметим, что «Питтсбург» начал серию с 5-м посевом, а «Монреаль» – с 12-м.

«Питтсбург» Малкина и Кросби влетает самой слабой команде квалификации. Объясняем, что происходит

Дон Черри: «Если Прайс поймает кураж, он может принести «Монреалю» Кубок Стэнли. Помните Патрика Руа?»