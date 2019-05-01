КХЛ представила календарь нового сезона. Клубы сыграют 60 матчей

презентовала календарь матчей нового сезона.

Чемпионат стартует 2 сентября матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона- 2019/2020 – и . Первый этап турнира продлится до 27 февраля.

Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и еще 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции.

По сравнению с предыдущим сезоном снизилось среднее количество матчей в день – с 4,99 в прошлом сезоне до 4,86, что является минимальным показателям за последние восемь лет.

В расписании чемпионата КХЛ предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции).

Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).

3 сентября:

«Трактор» – «Автомобилист»

«Локомотив» – «Спартак»

«Северсталь» – «Амур»

«Торпедо» – «Салават Юлаев»

«Авангард» – «Сибирь»

«Динамо» Минск – «Йокерит»

«Динамо» Рига – «Барыс»

4 сентября:

«Магнитка» – «Куньлунь»

«Ак Барс» – «Витязь»

«Нефтехимик» – СКА

ЦСКА – «Сочи»

5 сентября:

«Автомобилист» – «Спартак»

«Локомотив» – «Амур»

«Северсталь» – «Салават Юлаев»

«Торпедо» – «Сибирь»

«Авангард» – «Динамо» Москва

«Динамо» Минск – «Барыс»

«Динамо» Рига – «Йокерит»

Полный календарь матчей можно изучить здесь.