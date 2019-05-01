КХЛ представила календарь нового сезона. Клубы сыграют 60 матчей

КХЛ презентовала календарь матчей нового сезона.
Чемпионат стартует 2 сентября матчем между первыми командами конференций по итогам регулярного чемпионата сезона- 2019/2020 – ЦСКА и «Ак Барсом». Первый этап турнира продлится до 27 февраля.
Каждый из 23 клубов проведет по 60 матчей. Два раза все клубы сыграют между собой (44 матча), 8-10 – с командами своего дивизиона и еще 6-8 – с командами соседнего дивизиона своей конференции.
По сравнению с предыдущим сезоном снизилось среднее количество матчей в день – с 4,99 в прошлом сезоне до 4,86, что является минимальным показателям за последние восемь лет.
В расписании чемпионата КХЛ предусмотрены паузы для проведения этапов Евротура: с 2 по 9 ноября (в Финляндии), с 14 по 20 декабря (в России), с 8 по 15 февраля (в Швеции).
Также запланированы паузы на время проведения Матча звезд КХЛ в Риге (22-24 января) и новогодние праздники (31 декабря – 2 января).
3 сентября:
«Трактор» – «Автомобилист»
«Локомотив» – «Спартак»
«Северсталь» – «Амур»
«Торпедо» – «Салават Юлаев»
«Авангард» – «Сибирь»
«Динамо» Минск – «Йокерит»
«Динамо» Рига – «Барыс»
4 сентября:
«Магнитка» – «Куньлунь»
«Ак Барс» – «Витязь»
«Нефтехимик» – СКА
ЦСКА – «Сочи»
5 сентября:
«Автомобилист» – «Спартак»
«Локомотив» – «Амур»
«Северсталь» – «Салават Юлаев»
«Торпедо» – «Сибирь»
«Авангард» – «Динамо» Москва
«Динамо» Минск – «Барыс»
«Динамо» Рига – «Йокерит»
Полный календарь матчей можно изучить здесь.