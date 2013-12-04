Президент Грузии раскритиковала Торнике Шенгелию за переход в ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили раскритиковала форварда Торнике Шенгелию за переход в московский .

Сегодня стало известно, что Шенгелия подписал с армейцами 3-летний контракт. В Грузии новость о переходе форварда в ЦСКА спровоцировала скандал. В социальных сетях баскетболиста называют предателем.

«Для меня, как президента Грузии, прискорбно и неприемлемо решение капитана грузинской сборной перейти в московский ЦСКА», – написала Зурабишвили в фэйсбуке.

В 2012-м грузина выбрала на драфте «Филадельфия» под общим 54-м номером, после чего сразу обменяла в «Бруклин». На протяжении двух сезонов Торнике пытался закрепиться в НБА, но в итоге принял решение вернуться в Европу. Последние шесть лет Шенгелия провел в составе «Басконии».

В минувшем сезоне Евролиги средние показатели новичка ЦСКА составили 15,9 очка, 5,6 подбора, 2,9 передачи, 1,0 перехвата и 0,5 блок-шота за 30,4 минуты, в чемпионате Испании – 15,9 очка, 6,1 подбора, 2,8 передачи, 1,2 перехвата и 0,3 блок-шота за 32,2 минуты.

Андрей Кириленко использовал локаут в НБА, чтобы устроить незабываемое шоу для русских болельщиков и прогреметь на лондонской Олимпиаде

ЦСКА заменил Хайнса Милутиновым, «Химки» продлили Шведа и Букера. Летняя активность российских топ-клубов