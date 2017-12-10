Министерство спорта России рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований

Министр спорта подписал приказ «О проведении спортивных мероприятий на территории Российской Федерации», в соответствии с которым рекомендовано возобновить проведение всероссийских и межрегиональных соревнований.

Приказ распространяется на спортивные федерации, федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие руководство развитием военно- и служебно-прикладных видов спорта, физкультурно-спортивное общество «Динамо» и органы исполнительной власти субъектов РФ в области физкультуры и спорта.

«Возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах РФ с учетом разрешительных актов высших должностных лиц, издаваемых исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения COVID-19 на соответствующей территории РФ, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора.

Осуществлять допуск участников всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований при наличии у них отрицательного результата лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.

Осуществлять планирование международных спортивных мероприятий в установленном Минспортом России порядке с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения в соответствующем субъекте РФ, а также методических рекомендаций Роспотребнадзора», – говорится в документе.

Приказы Минспорта от 16 марта «Об отмене международных спортивных мероприятий» и от 18 марта «Об отмене или переносе спортивных соревнований на территории РФ», которые были приняты в целях предупреждения распространения коронавируса, утратили силу.