Тренер «Астон Виллы» о пенальти «МЮ»: «Позорное решение»

Главный тренер прокомментировал поражение от (0:3) в 34-м туре чемпионата Англии.

«Все развалилось после первого гола. Мы выдали яркий старт, имели некоторые шансы. «МЮ» всегда опасен на контратаках, но все изменилось после решения поставить пенальти.

Я могу понять, что Джон [Мосс, главный судья] неправильно трактовал эпизод, но я не знаю, на что смотрит ВАР. Это позорное решение. У них есть экран, где можно все посмотреть, но их, кажется, это не волнует.

Фернандеш пытается двинуться назад. Сначала касается мяча, а затем голени Эзри Консы. Я не скажу, что думаю...

К сожалению, соперник был слишком хорош для нас во втором тайме, имея преимущество. Второй гол был ключевым, наша реакция после первого гола была не очень хорошей. Если уступаешь 0:1, можно собраться силами и начать штурм», – сказал тренер в интервью Sky Sports.

Напомним, арбитр назначил пенальти в ворота бирмингемцев за фол защитника на . Однако на повторах видно, что португалец сам наступил на ногу футболисту «Виллы».

Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool