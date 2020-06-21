«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за 8,5 млн евро

принял предложение ЦСКА о трансфере нападающего .

Как сообщает TyC Sports, аргентинский клуб устроило новое предложение ЦСКА. Московский клуб заплатит за 21-летнего форварда 8,5 млн евро и получит 80% прав на него.

Ранее «Сан-Лоренсо» отказался продать Гайча ЦСКА за 8 млн евро.

Сообщалось, что отступные, прописанные в его контракте, составляют 13,5 млн евро. Об интересе ЦСКА к нему впервые стало известно в прошлом месяце.

В прошлом году форвардом интересовался «Зенит», в этом году среди претендентов на игрока называли «Барселону» и «Рому».

В этом сезоне 21-летний нападающий отыграл 12 матчей и забил 5 голов.