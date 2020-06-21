Шмейхель о пенальти «МЮ» в игре с «Виллой»: «Фола не было. ВАР остается посмешищем»

Бывший вратарь остался недоволен эпизодом, который случился в первом тайме матча 34-го тура АПЛ с (2:0, перерыв).

Арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за фол защитника на Бруну Фернандеше. Однако на повторах видно, что португалец сам наступил на ногу футболисту «Виллы».

«Извините, но это не пенальти. ВАР по-прежнему остается посмешищем», – написал Шмейхель в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool