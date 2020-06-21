Шмейхель о пенальти «МЮ» в игре с «Виллой»: «Фола не было. ВАР остается посмешищем»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель остался недоволен эпизодом, который случился в первом тайме матча 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0, перерыв).
Арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за фол защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше. Однако на повторах видно, что португалец сам наступил на ногу футболисту «Виллы».
«Извините, но это не пенальти. ВАР по-прежнему остается посмешищем», – написал Шмейхель в твиттере.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool