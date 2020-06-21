Шмейхель о пенальти «МЮ» в игре с «Виллой»: «Фола не было. ВАР остается посмешищем»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла судьи Петер Шмейхель Джонатан Мосс видеоповторы Бруну Фернандеш Эзри Конса Футбол

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Петер Шмейхель остался недоволен эпизодом, который случился в первом тайме матча 34-го тура АПЛ с «Астон Виллой» (2:0, перерыв).

Арбитр Джонатан Мосс назначил пенальти в ворота бирмингемцев за фол защитника Эзри Консы на Бруну Фернандеше. Однако на повторах видно, что португалец сам наступил на ногу футболисту «Виллы». 

«Извините, но это не пенальти. ВАР по-прежнему остается посмешищем», – написал Шмейхель в твиттере.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool

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