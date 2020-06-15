Орлов о «Зените» и «Газпроме»: «Это не бюджетные деньги. Не надо натаскивать на то, что бабушки платят за газ, а потом деньги идут на «Зенит»

Журналист и комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о недавнем высказывании , который заявил, что «Зенит» выиграл чемпионат России лишь благодаря своему бюджету.

– Уткин говорит, что у самый серьезный бюджет в , проиграть чемпионат с таким бюджетом (18 млрд рублей – прим. Sports.ru) сложно, или не нужно обладать особым талантом, чтобы его выиграть. Ну просто денег больше, игроков купили лучше, и никаких интересностей от Семака, прогресса футболистов – этого всего нет.

– Я не хочу полемизировать с Василием. У нас с ним, наверное, разные взгляды на футбол. Хочу обратиться к международному опыту. Тот же «Манчестер Сити» в этом году не стал чемпионом, хотя денег у них больше, чем у «Ливерпуля». И Пеп Гвардиола считался как тренер лучше, чем Юрген Клопп.

Помню, в советское время всех игроков из разных команд согнали в армию – в ЦСКА, но ничего не получилось. Все-таки сбор игроков – это мало, надо их умело расставить и создать команду. Поэтому не разделяю мнение уважаемого коллеги.

Не государственные, а бюджетные деньги не надо тратить. Те деньги, которые тратятся «РЖД» и «Зенитом», это деньги дочек больших государственных компаний, это деньги не бюджетные. Не надо натаскивать на то, что это бабушки платят деньги за газ, а потом они идут на «Зенит».

– А если бы «РЖД» не содержал «Локомотив», а «Газпром» «Зенит», эти деньги куда бы пошли?

– «Газпром» является спонсором спорта в целом, даже олимпийской сборной. «Газпром» такой многоликий. У нас же отрасль огромная. У него есть много дочерних организаций.

И сколько раз уже объявляли. Помню, Шувалов, выступая у Соловьева, рассказывал этому ведущему пропагандисту российского канала, что 51% прибыли забирает «Газпром», а 49% идет на развитие. Так много денег, что идет на развитие многого. В том числе эти деньги идут на футбол. Конечно, «Зениту» повезло, что взял его под свое начало, – сказал Орлов.

Уткин о причинах победы «Зенита» в РПЛ: «Бюджет 18 млрд рублей. Все»

«Зенит» логично доминирует в России. Но клуб хотел намного большего