Драчев может уйти в отставку с поста главы Союза биатлонистов России после разговора с председателем Госдумы Володиным (News.ru)

Президент Союза биатлонистов России (СБР), депутат Госдумы Владимир Драчев может уйти в отставку с поста главы СБР.
Как сообщает News.ru, на Драчева оказывается давление со стороны коллег по партии «Единая Россия» и членов правительства РФ.
8 июля у Драчева состоялся разговор с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после которого он отменил запланированную на 9 июля пресс-конференцию, посвященную выборам президента СБР.
Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Если Драчев снимет свою кандидатуру, единственным претендентом на пост главы СБР останется Виктор Майгуров.
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