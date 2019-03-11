Драчев может уйти в отставку с поста главы Союза биатлонистов России после разговора с председателем Госдумы Володиным (News.ru)

Президент Союза биатлонистов России ( ), депутат Госдумы Владимир Драчев может уйти в отставку с поста главы СБР.

Как сообщает News.ru, на Драчева оказывается давление со стороны коллег по партии «Единая Россия» и членов правительства РФ.

8 июля у Драчева состоялся разговор с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, после которого он отменил запланированную на 9 июля пресс-конференцию, посвященную выборам президента СБР.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР пройдет 11 июля. Если Драчев снимет свою кандидатуру, единственным претендентом на пост главы СБР останется .

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