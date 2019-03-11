Полиция Германии раскрыла допинговую сеть. Задержаны девять человек, у них было больше 1000 ампул со стероидами

Полиция Германиив ходе рейда раскрыла допинговую сеть на земле Северный Рейн-Вестфалия.

Были задержаны девять человек, которых подозревают в торговле допингом в крупных масштабах.

Полицейские обнаружили лабораторию в гараже одного из подозреваемых. Там хранились запрещенные препараты (среди которых было более 1000 ампул с анаболическими стероидами), наркотики, большая сумма денег и пистолет.

Подозреваемые, возраст которых варьируется от 23 до 40 лет, могут быть осуждены за нарушение сразу нескольких законов: о хранении и распространении допинга, хранении наркотиков и оружия.

«Чувствовал, что русские сидят на допинге». Откровения лыжника, которого застукали за переливанием крови