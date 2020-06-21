«МЮ» разгромил «Астон Виллу» (3:0). У Сульшера 5 побед подряд с общим счетом 16:3

разгромил в матче 34-го тура АПЛ (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 16:3.

«МЮ» идет 5-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Лестера» на одно очко и от «Челси» – на два.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ