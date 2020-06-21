«МЮ» разгромил «Астон Виллу» (3:0). У Сульшера 5 побед подряд с общим счетом 16:3

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 16:3.
«МЮ» идет 5-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Лестера» на одно очко и от «Челси» – на два.
- Дата проведения
- 9 июля, 22.15, «Вилла Парк»
- Голы:
- 0:1 – 27, пенальти Бруну Фернандеш, 0:2 – 45 Гринвуд, 0:3 – 58 Погба.
-
Астон Вилла –
Рейна, Конса, Хоз, Мингз, Тэйлор, Эль-Гази (Хурихэйн, 58), Дуглас Луис (Василев, 84), Макгинн (Накамба, 59), Трезеге, Грилиш, Саматта (Дэвис, 59).
-
Манчестер Юнайтед –
Де Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Матич (Мактомини, 66), Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рэшфорд, Марсьяль (Игало, 79).
- Предупреждения:
- Уан-Биссака (40), Матич (45), Конса (52), Накамба (81), Фред (87).