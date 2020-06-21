«МЮ» разгромил «Астон Виллу» (3:0). У Сульшера 5 побед подряд с общим счетом 16:3

Теги Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер Астон Вилла премьер-лига Англия Sports.ru Футбол

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Астон Виллу» в матче 34-го тура АПЛ (3:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Оле-Гуннара Сульшера одержала пять побед подряд во всех турнирах с общим счетом 16:3.

«МЮ» идет 5-м в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Лестера» на одно очко и от «Челси» – на два.

Астон Вилла – Манчестер Юнайтед 0:3 (0:2, 0:1)
Дата проведения
9 июля, 22.15, «Вилла Парк»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
0:1 – 27, пенальти Бруну Фернандеш, 0:2 – 45 Гринвуд, 0:3 – 58 Погба.
Астон ВиллаРейна, Конса, Хоз, Мингз, Тэйлор, Эль-Гази (Хурихэйн, 58), Дуглас Луис (Василев, 84), Макгинн (Накамба, 59), Трезеге, Грилиш, Саматта (Дэвис, 59).
Манчестер ЮнайтедДе Хеа, Уан-Биссака (Уильямс, 66), Линделеф, Магуайр, Шоу, Погба, Матич (Мактомини, 66), Гринвуд (Джеймс, 79), Бруну Фернандеш (Фред, 71), Рэшфорд, Марсьяль (Игало, 79).
Предупреждения:
Уан-Биссака (40), Матич (45), Конса (52), Накамба (81), Фред (87).

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