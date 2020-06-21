«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда набрала всего 2 очка в четырех матчах

проиграло «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Победный мяч забил в добавленное время нападающий клуба из Екатеринбурга Павел Погребняк, ранее выступавший за «Динамо».

Для московской команды это поражение стало вторым подряд в РПЛ. Бело-голубые набрали все два очка в четырех матчах после возобновления сезона (две ничьи, два поражения).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ