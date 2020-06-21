«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда набрала всего 2 очка в четырех матчах

«Динамо» проиграло «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России (1:2).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Победный мяч забил в добавленное время нападающий клуба из Екатеринбурга Павел Погребняк, ранее выступавший за «Динамо».
Для московской команды это поражение стало вторым подряд в РПЛ. Бело-голубые набрали все два очка в четырех матчах после возобновления сезона (две ничьи, два поражения).
- Дата проведения
- 9 июля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
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Урал –
Годзюр, Герасимов, Кулаков, Калинин, Эль-Кабир, Егорычев (Панюков, 74), Кухарчик (Ефремов, 67), Бумаль (Бавин, 79), Бикфалви (Погребняк, 79), Аугустыняк, Емельянов.
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Динамо –
Шунин, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77), Игбоун.