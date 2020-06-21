«Динамо» проиграло второй матч подряд. Команда набрала всего 2 очка в четырех матчах

Теги Павел Погребняк премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Sports.ru Кирилл Новиков Футбол

«Динамо» проиграло «Уралу» в матче 27-го тура чемпионата России (1:2).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Победный мяч забил в добавленное время нападающий клуба из Екатеринбурга Павел Погребняк, ранее выступавший за «Динамо».

Для московской команды это поражение стало вторым подряд в РПЛ. Бело-голубые набрали все два очка в четырех матчах после возобновления сезона (две ничьи, два поражения).

Урал – Динамо 2:1 (1:1, 1:0)
Дата проведения
9 июля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Эль-Кабир, 1:1 – 31, автогол Емельянов, 2:1 – 90 Погребняк.
УралГодзюр, Герасимов, Кулаков, Калинин, Эль-Кабир, Егорычев (Панюков, 74), Кухарчик (Ефремов, 67), Бумаль (Бавин, 79), Бикфалви (Погребняк, 79), Аугустыняк, Емельянов.
ДинамоШунин, Шуньич, Ордец, Скопинцев, Нойштедтер, Юсупов (Хильемарк, 58), Соснин (Морозов, 46), Жоаозиньо (Карапузов, 46), Комличенко (Данилин, 67), Филипп (Панченко, 77), Игбоун.
Предупреждения:
Игбоун (29), Соснин (42), Бумаль (51), Нойштедтер (83), Кулаков (89), Погребняк (90).

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