Чемпионат России. «Тамбов» принимает «Ахмат», «Арсенал» против «Крыльев Советов»

В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов».
В среду «Зенит» встретится с «Сочи», «Ростов» – с «Уфой». ЦСКА проведет матч с «Оренбургом», в Москве сыграют «Спартак» и «Локомотив».
В четверг «Урал» примет «Динамо». Завершится тур матчем между «Рубином» и «Краснодаром».
Чемпионат России
27-й тур
- Дата проведения
- 7 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
- Гол:
- 0:1 – 20, пенальти Исмаэл.
-
Тамбов –
Шелия, Шляков, Рыбин, Тетрашвили, Каплиенко, Таказов, Килин, Юрганов, Мелкадзе, Грицаенко, Карасев.
-
Ахмат –
Городов, Семенов, Ненахов, Богосовац, Нижич, Иванов, Швец, Глушаков, Харин, Исмаэл, Фелипе Визеу.
- Предупреждение:
- Грицаенко (20).
- Дата проведения
- 7 июля, 20.30, «Арсенал»
- Дата проведения
- 8 июля, 18.00, «Газпром Арена»
- Дата проведения
- 8 июля, 18.00, «Газовик»
- Дата проведения
- 8 июля, 20.30, «Открытие Арена»
- Дата проведения
- 8 июля, 20.30, «Ростов-Арена»
- Дата проведения
- 9 июля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
- Дата проведения
- 9 июля, 20.30, «Ак Барс Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.