Чемпионат России. «Тамбов» принимает «Ахмат», «Арсенал» против «Крыльев Советов»

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В 27-м туре РПЛ «Тамбов» примет «Ахмат», «Арсенал» сыграет с «Крыльями Советов». 

В среду «Зенит» встретится с «Сочи», «Ростов» – с «Уфой». ЦСКА проведет матч с «Оренбургом», в Москве сыграют «Спартак» и «Локомотив»

В четверг «Урал» примет «Динамо». Завершится тур матчем между «Рубином» и «Краснодаром»

Чемпионат России

27-й тур

Тамбов – Ахмат 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
7 июля, 18.30, «Стадион Нижний Новгород»
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Гол:
0:1 – 20, пенальти Исмаэл.
ТамбовШелия, Шляков, Рыбин, Тетрашвили, Каплиенко, Таказов, Килин, Юрганов, Мелкадзе, Грицаенко, Карасев.
АхматГородов, Семенов, Ненахов, Богосовац, Нижич, Иванов, Швец, Глушаков, Харин, Исмаэл, Фелипе Визеу.
Предупреждение:
Грицаенко (20).

 

Арсенал Тула – Крылья Советов
Дата проведения
7 июля, 20.30, «Арсенал»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Зенит – Сочи
Дата проведения
8 июля, 18.00, «Газпром Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Оренбург – ЦСКА
Дата проведения
8 июля, 18.00, «Газовик»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Спартак – Локомотив
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Открытие Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Ростов – Уфа
Дата проведения
8 июля, 20.30, «Ростов-Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика

 

Урал – Динамо
Дата проведения
9 июля, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
превью матча онлайн статистика

 

Рубин – Краснодар
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Ак Барс Арена»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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