Тедеско пригласили на заседание КДК после удаления в матче «Спартак» – «Локомотив»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско приглашен на заседание КДК РФС по итогам матча 27-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

34-летний специалист был удален с поля после того, как крайне эмоционально отреагировал на решение арбитра Сергея Лапочкина назначить пенальти в ворота красно-белых за фол Наиля Умярова на Алексее Миранчуке.

После удаления Тедеско продолжал вести себя агрессивно: он размахивал руками и отталкивал находившихся рядом с ним людей.

«Доменико Тедеско приглашен на заседание КДК, которое состоится в пятницу. От резервного арбитра матча мы запросили рапорт», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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