«МЮ» пробил 13 пенальти в сезоне АПЛ, повторив рекорд турнира

«Манчестер Юнайтед» играет в гостях с «Астон Виллой» в матче 34-го тура чемпионата Англии (1:0, первый тайм).
Счет на 27-й минуте открыл полузащитник «красных дьяволов» Бруну Фернандеш, реализовавший пенальти.
Арбитр Джонатан Мосс обратился к ВАР и в итоге назначил 11-метровый, посчитав, что Эзри Конса нарушил правила на Бруну в штрафной площади.
Для «МЮ» это 13-й пенальти в нынешнем сезоне АПЛ, что является повторением рекорда турнира – в сезоне-2015/16 13 раз пенальти бил «Лестер», а в сезоне-2004/05 – «Кристал Палас».
Всего же команда Оле-Гуннара Сульшера 18 раз исполняла пенальти в этом сезоне во всех турнирах.
Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool