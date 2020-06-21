«МЮ» пробил 13 пенальти в сезоне АПЛ, повторив рекорд турнира

играет в гостях с в матче 34-го тура чемпионата Англии (1:0, первый тайм).

Счет на 27-й минуте открыл полузащитник «красных дьяволов» , реализовавший пенальти.

Арбитр Джонатан Мосс обратился к ВАР и в итоге назначил 11-метровый, посчитав, что нарушил правила на Бруну в штрафной площади.

Для «МЮ» это 13-й пенальти в нынешнем сезоне , что является повторением рекорда турнира – в сезоне-2015/16 13 раз пенальти бил , а в сезоне-2004/05 – «Кристал Палас».

Всего же команда 18 раз исполняла пенальти в этом сезоне во всех турнирах.

Фото: Gettyimages.ru/Oli Scarff/Pool