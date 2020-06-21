💙Дзюба спел «Голубую луну» на праздновании чемпионства «Зенита»

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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба выступил с музыкальным номером на праздновании чемпионства команды.

31-летний форвард спел песню «Голубая луна», которую исполняли Борис Моисеев и Николай Трубач.

В России композиция известна благодаря своему гомосексуальному подтексту.

Напомним, что после завоевания чемпионского титула «Зенитом» в раздевалке команды Артем Дзюба сымитировал половой акт с форвардом Сердаром Азмуном и пошутил: «Налаживали международные связи России и Ирана. 1:0».

Видео с песней Дзюбы выложила в своем инстаграме жена хавбека «Зенита» Магомеда Оздоева Маргарита.

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