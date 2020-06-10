Комитет по этике рассмотрит слова гендиректора «Зенита» про «Спартак» и даст им оценку

Комитет по этике рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство РФС обратилось в Комитет по этике для рассмотрения недавних слов Медведева.
Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».
«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.
Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора