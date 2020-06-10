Комитет по этике рассмотрит слова гендиректора «Зенита» про «Спартак» и даст им оценку

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Александр Медведев Комитет по этике Сердар Азмун Спорт-Экспресс Футбол

Комитет по этике рассмотрит высказывание генерального директора «Зенита» Александра Медведева в адрес «Спартака».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство РФС обратилось в Комитет по этике для рассмотрения недавних слов Медведева.

Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.

Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора

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