Вилков обслужит матч «Ахмат» – «Зенит», Сергей Иванов будет работать на игре «Сочи» – «Спартак» и другие назначения 28-го тура РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов Ростов Рубин премьер-лига Россия РФС судьи Динамо Москва Ахмат Урал Арсенал Тула Владислав Безбородов Оренбург Сергей Карасев Краснодар Уфа Михаил Вилков Алексей Матюнин Сергей Сергеевич Иванов Кирилл Левников видеоповторы Тамбов Павел Кукуян Сочи Игорь Панин Футбол

РФС объявил список арбитров и инспекторов на матчи 28-го тура РПЛ.

11 июля (суббота)

«Арсенал» – «Тамбов»: судья – Павел Кукуян; ассистенты судьи – Валентин Мурашов, Дмитрий Чельцов; резервный судья – Алексей Амелин; ВАР – Виталий Мешков; AВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Ахмат» – Зенит»: судья – Михаил Вилков; ассистенты судьи – Николай Еремин, Андрей Болотенков; резервный судья – Лаша Верулидзе; ВАР – Алексей Еськов; AВАР – Антон Аверьянов; инспектор – Сергей Французов.

«Сочи» – «Спартак»: судья – Сергей Иванов; ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Рустам Мухтаров; резервный судья – Артем Любимов; ВАР – Алексей Сухой; AВАР – Николай Богач; инспектор – Николай Левников.

12 июля (воскресенье)

«Локомотив» – «Уфа»: судья – Владислав Безбородов; ассистенты судьи – Дмитрий Мосякин, Александр Кудрявцев; резервный судья – Павел Шадыханов; ВАР – Василий Казарцев; AВАР – Тихон Калугин; инспектор – Юрий Баскаков.

ЦСКА – «Рубин»: судья – Алексей Матюнин; ассистенты судьи – Адлан Хатуев, Илья Елеференко; резервный судья – Роман Галимов; ВАР – Евгений Турбин; AВАР – Арам Петросян; инспектор – Александр Колобаев.

«Динамо» – «Крылья Советов»: судья – Сергей Карасев; ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Андрей Гурбанов; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Станислав Васильев; AВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

«Оренбург» – «Ростов»: судья – Игорь Панин; ассистенты судьи – Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья – Анастасия Пустовойтова; инспектор – Александр Гвардис.

«Краснодар» – «Урал»: судья – Кирилл Левников; ассистенты судьи – Валерий Данченко, Александр Богданов; резервный судья – Юнус Кошко; ВАР – Сергей Лапочкин; AВАР – Константин Шаламберидзе; инспектор – Сергей Зуев.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья