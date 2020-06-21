«Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0) и догнал «Спартак» в таблице

В матче 27-го тура чемпионата России обыграл (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд, а сухая серия казанцев составляет уже три игры.

«Рубин» обошел в турнирной таблице «Динамо» и догнал по очкам «Спартак» (у команд по 33 очка).

Таблица РПЛ

Статистика РПЛ