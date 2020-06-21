«Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0) и догнал «Спартак» в таблице

В матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0).
Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд, а сухая серия казанцев составляет уже три игры.
«Рубин» обошел в турнирной таблице «Динамо» и догнал по очкам «Спартак» (у команд по 33 очка).
- Дата проведения
- 9 июля, 20.30, «Ак Барс Арена»
- Гол:
- 1:0 – 51 Макаров.
-
Рубин –
Дюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).
-
Краснодар –
Сафонов, Рамирес (Сергеев, 88), Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.