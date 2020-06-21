«Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0) и догнал «Спартак» в таблице

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Sports.ru Краснодар Футбол

В матче 27-го тура чемпионата России «Рубин» обыграл «Краснодар» (1:0).

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию этой игры.

Команда Леонида Слуцкого одержала вторую победу подряд, а сухая серия казанцев составляет уже три игры.

«Рубин» обошел в турнирной таблице «Динамо» и догнал по очкам «Спартак» (у команд по 33 очка).

Рубин – Краснодар 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
9 июля, 20.30, «Ак Барс Арена»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
1:0 – 51 Макаров.
РубинДюпин, Уремович, Старфельт, Пабло, Зуев, Кварацхелия, Коновалов (Тарасов, 83), Евтич (Давиташвили, 83), Макаров (Бакаев, 69), Абильгор, Игнатьев (Марков, 74).
КраснодарСафонов, Рамирес (Сергеев, 88), Сорокин, Мартынович, Газинский, Кабелла (Ольссон, 63), Вильена (Воротников, 75), Уткин (Онугха, 75), Сулейманов (Фернандеш, 63), Вандерсон, Панталеао.
Предупреждения:
Вильена (32), Абильгор (57), Сулейманов (59), Фернандеш (66), Газинский (90), Панталеао (90).

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