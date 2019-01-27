Китай отменил большинство международных соревнований до конца года. Там должны были пройти этап и Финал Гран-при

Главное управление спорта Китая объявило о том, что из-за коронавируса все международные спортивные мероприятия, запланированные до конца 2020 года, будут отменены.

Исключение сделано только для тестовых соревнований перед Олимпийскими играм-2022 в Пекине.

С 6 по 8 ноября в Китае должен был пройти этап Гран-при по фигурному катанию Cup of China. Финал серии в Пекине, который является тестовым соревнованием, намечен на 10-13 декабря.

Кроме того, с 9 по 13 сентября в Пекине должен был пройти турнир серии «Челленджер» .