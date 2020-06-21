Канделаки о словах Уткина: «Раз отвертка вонзилась в филейную часть Василия. Это вам не намеками в телеге сыпать»

Генеральный продюсер прокомментировала недавние высказывания журналиста .

Уткин заявил о Канделаки: «Слышал, она руль от Ferrari чуть ли не затылком разломала. Врут, наверно».

«Для открытого асексуала Василия Уткина в его текстах очень, очень много сексуальных фантазий.

С момента моей аварии прошло уже четырнадцать лет, но ради очередного оскорбления почему бы не вспомнить (да еще и с грязным намеком) и об аварии, в которую я попала?

В былые времена за таким выпадом следовало приглашение на дуэль. Впрочем, Вася и в наше время был вызван на поединок.

От оппонента, привыкшего призывать людей к ответу за длинный язык, на встречу пришла... Отвертка. И вонзилась в филейную часть Василия со всей своей прямолинейностью и страстью, присущей совсем другим утехам. Это вам не намеками в телеге сыпать.

Вот это не миф и не сплетня. И все участники сего инцидента живы и здравствуют. А Василий с тех пор ни о ком из них не говорил ни в шутку, ни всерьез.

О времена, о нравы!» – написала Канделаки в своем телеграм-канале.

Напомним, что на Уткина было совершено нападение в октябре 2001, когда журналиста ранили отверткой. Журналист вышел из своего дома на Малой Бронной улице около десяти утра. В нескольких метрах от подъезда его догнали и дважды ударил в спину. Отвертка осталась торчать между лопаток пострадавшего.

«Утка, отвертка. Помнишь?» Уткин послал Галыгина, тот припомнил нападение на журналиста

Соловьев про слова Уткина о «Тине Сацивиевне»: «Нацист и ксенофоб. Он ненавидит другие национальности и женщин»