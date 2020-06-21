В Москве увеличат до 50% от вместимости трибун число зрителей на стадионах с 1 августа

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Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о новом этапе снятия ограничений из-за пандемии коронавируса в столице.

Среди прочего, в указе Собянина сказано, что с 1 августа число зрителей спортивных спортивных соревнований может быть увеличено с 10% до 50% от максимальной вместимости трибун.

Напомним, что с момента возобновления РПЛ на трибуны допускают лишь 10% зрителей от общей вместимости стадиона.

Таким образом, «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Динамо» и московские команды из других видов спорта смогут заполнять свои стадионы наполовину.

Ранее стало известно, что старт нового сезона РПЛ запланирован на 2 августа, а КХЛ – на 2 сентября.

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