Гендиректору «Зенита» грозит штраф от 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке» («Чемпионат»)

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» за недавние слова о «Спартаке».

По информации «Чемпионата», , скорее всего, вынесет Медведеву денежный штраф, размер которого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

После этих слов «Спартак» обратился в Комитет по этике, который рассмотрит высказывание Медведева и даст ему оценку.

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.

Федун и Медведев рубятся после шутки о Дзюбе и Азмуне. «Спартак» жалуется в комитет по этике, «Зенит» топит за чувство юмора

Дзюба и Азмун = 💙. Только не показывайте это депутатам