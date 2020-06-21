Гендиректору «Зенита» грозит штраф от 100 тысяч рублей за слова о «Спартаке» («Чемпионат»)

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Олимп Кубок России РФС Александр Медведев Комитет по этике Чемпионат.com деньги Футбол

Стало известно, какое наказание грозит генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву за недавние слова о «Спартаке».

По информации «Чемпионата», Комитет по этике, скорее всего, вынесет Медведеву денежный штраф, размер которого вряд ли будет меньше 100 тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о том, как игроки «Зенита» Артем Дзюба и Сердар Азмун праздновали чемпионство в раздевалке, Медведев сказал: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке».

После этих слов «Спартак» обратился в Комитет по этике, который рассмотрит высказывание Медведева и даст ему оценку.

«Зенит» примет «Спартак» в полуфинале Кубка России 19 июля.

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