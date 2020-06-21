Россия сыграет контрольный матч со Швецией 8 октября, с Молдовой – 12 ноября. Обе игры – в гостях

Стали известны даты проведения контрольных выездных матчей сборной России осенью.

8 октября – – Россия;

12 ноября – – Россия.

«УЕФА определил даты проведения контрольных матчей, которые по объективным причинам не были сыграны в марте текущего года.

8 октября сборная России встретится на выезде со Швецией и 12 ноября – с Молдавией.т Думаю, это хороший вариант и для нас, и для национальных федераций этих стран.

Таким образом, с учетом игр Лиги наций сборная России проведет в октябре и ноябре по три матча», – сказал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Сборная России проведет домашние матчи Лиги наций в Москве