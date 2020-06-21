«Краснодар» набрал всего одно очко в трех последних матчах РПЛ

Теги Рубин премьер-лига Россия Краснодар Мурад Мусаев Футбол

«Краснодар» проиграл «Рубину» в матче 27-го тура чемпионата России (0:1).

Команда Мурада Мусаева не одержала ни одной победы в трех проведенных матчах после возобновления сезона, потерпев два поражения (от «Зенита» и «Рубина») и сыграв вничью с «Ростовом» (1:1).

Три очка «Краснодару» присудили в связи с тем, что игра 24-го тура с «Оренбургом» не состоялась из-за вспышки коронавируса у соперника.

«Быки» занимают 4-е место в таблице РПЛ, отставая на одно очко от ЦСКА, но имея при этом игру в запасе.

Sports.ru провел онлайн-трансляцию матча «Рубин» – «Краснодар».

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья