«Бордо» интересуется Кузяевым (Footmercato)

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру во Франции.
Как сообщает Footmercato, в услугах 27-летнего россиянина заинтересован «Бордо».
Французский клуб привлекает то, что этим летом Кузяев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом». Кроме того, важным фактором является его универсальность на поле.
Ранее сообщалось, что интерес к Кузяеву проявляют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».
В этом сезоне Кузяев провел 17 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал две голевых передачи.