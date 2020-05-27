«Бордо» интересуется Кузяевым (Footmercato)

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Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Footmercato, в услугах 27-летнего россиянина заинтересован «Бордо».

Французский клуб привлекает то, что этим летом Кузяев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом». Кроме того, важным фактором является его универсальность на поле.

Ранее сообщалось, что интерес к Кузяеву проявляют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

В этом сезоне Кузяев провел 17 матчей за «Зенит» в РПЛ и сделал две голевых передачи.

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