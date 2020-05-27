«Бордо» интересуется Кузяевым (Footmercato)

Полузащитник может продолжить карьеру во Франции.

Как сообщает Footmercato, в услугах 27-летнего россиянина заинтересован .

Французский клуб привлекает то, что этим летом Кузяев станет свободным агентом, если не продлит контракт с «Зенитом». Кроме того, важным фактором является его универсальность на поле.

Ранее сообщалось, что интерес к Кузяеву проявляют «Марсель», «Валенсия» и «Хоффенхайм».

В этом сезоне Кузяев провел 17 матчей за «Зенит» в и сделал две голевых передачи.