Цорн уволен из «Спартака», «Милан» развалил «Ювентус», рекордный контракт в спорте на 503 млн долларов, Кокорин сыграет против «Зенита» и другие новости утра

1. Главная новость дня: Томас Цорн уволен с поста генерального директора «Спартака». Теперь московский клуб занят поисками антикризисного менеджера.

Кандидаты на замену Цорну – бывший вице-президент «Монако» Васильев и Газизов из «Уфы», который считается фаворитом. При этом появилась информация, что Газизов может привести с собой Евсеева, а Доменико Тедеско уйдет по окончании сезона. Писали также, что в «Спартак» готов вернуться Каррера, но Массимо опроверг эту информацию.

Представитель владельца «Спартака» Леонида Федуна заявил, что Тедеско начнет следующий сезон в «Спартаке».

Есть версии, почему Федун решил уволить Цорна. Сообщается, что, по мнению Федуна, Цорн должен был уберечь «Спартак» от судейского произвола, однако не справился с задачей. Сама же отставка была произведена для того, чтобы встряхнуть «Спартак» перед игрой с «Зенитом» и концовкой чемпионата.

2. «Ювентус» неожиданно проиграл «Милану» (2:4). Туринцы вели 2:0 к 62-й минуте, но затем пропустили 4 мяча меньше чем за 20 минут, прервав серию из 7 побед в чемпионате. «Милан» впервые за 31 год сумел забить 4 мяча «Юве» в Серии А. Впрочем, преследователям «Юве» этот результат вряд ли поможет: «Лацио» также не набрал очков, уступив «Лечче».

Криштиану Роналду между тем забил 25+ голов в чемпионате в 10-й раз с сезона-2007/08. Это лучший результат в топ-5 лиг наряду с Месси.

3. Квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс подписал рекордный контракт в истории спорта – на 10 лет и 503 млн долларов.

4. НХЛ и профсоюз согласовали продление коллективного соглашения до 2026 года и рестарт сезона с 1 августа. Игроки смогут вернуться на следующие зимние Олимпиады в случае договоренности с МОК. А вот Капризову, Сорокину и Романову в доигровке сезона принять участие все-таки не разрешат.

5. Пишут, что «Барселона» хочет снизить зарплату Месси. Президент клуба Жозеп Бартомеу сообщил об этом игроку, Лео недоволен.

6. В РПЛ «Крылья» впервые выиграли под руководством Андрея Талалаева, забив 4 мяча тульскому «Арсеналу», а «Тамбов» уступил «Ахмату».

7. Перезапуск «Матч ТВ» поручат новой команде. Предложения получили Вайнштейн, Румянцев и Тащин.

8. В АПЛ «Арсенал» вдесятером упустил победу над «Лестером» (1:1), «Челси» в гостях одолел «Кристал Пэлас» (3:2).

9. Защитник тульского «Арсенала» Кирилл Комбаров дисквалифицирован на 3 матча за оскорбление судьи Безбородова (это без учета автоматической дисквалификации за удаление), игрок «Крыльев» Владимир Полуяхтов – на 3+3 игры за травму, нанесенную Чистякову. «Спартак», «Краснодар» и еще 4 клуба РПЛ оштрафованы на 150 тысяч рублей за нарушение антикоронавирусного регламента. Тимощук и Тугарев – на 100 тысяч.

10. Село, в котором похоронили отца Хабиба, могут переименовать в Манап.

11. Трансферы. «Ростов» и «Локомотив» интересуются лучшим снайпером чемпионата Беларуси Лисаковичем, сообщает Betting Insider. «Боруссия» поставила «МЮ» ультиматум: если они хотят купить Санчо, то сделку нужно закрыть до 10 августа. «Реал» хочет бесплатно подписать Мбаппе в 2022 году. Подписной бонус – 100 млн евро. «Барса» уверена, что подпишет Лаутаро к октябрю. «Интер» хочет 90 млн евро и одного игрока.

«Челси» готов платить Хавертцу 8 млн евро в год и скоро начнет переговоры с «Байером». «Манчестер Юнайтед» хочет подписать защитника «Борнмута» Натана Аке, Сульшер уже похвалил его в очном матче. «Ювентус» и «Манчестер Сити» – лидеры в борьбе за Адама Траоре. «МЮ» и «Ман Сити» поборются за Кулибали и Шкриньяра. «Сан-Лоренсо» отказался продать ЦСКА нападающего Адольфо Гайча за 8 млн евро.

12. «Атлетико» не смог обыграть «Сельту» (1:1). Федор Смолов вышел с первых минут, но был не слишком эффективен: 58 игровых минут, 0 ударов, 0 обводок, 72,7% точных пасов.

13. Мосгорсуд отклонил апелляцию защитника «Оттавы» Никиты Зайцева по поводу опеки над детьми и вынес решение в пользу матери.

14. Александру Кокорину и Андрею Мостовому разрешили сыграть против «Зенита» за «Сочи». Оба футболиста выступают за южный клуб на правах аренды.

15. Руководство «Локомотива» встречалось с Арсеном Венгером до назначения Николича, но стороны не смогли договориться, рассказал известный агент Шандор Варга.

Цитаты дня.

Юрий Семин: «Миранчук сейчас лучший игрок РПЛ. Он не хуже Хавертца, просто русский»

Жуниньо: «В Бразилии процветает культура жадности. Неймар перешел в «ПСЖ» только из-за денег – но его так учили с детства»

Вратарь сборной Ирана: «В Иране прекрасно понимают, что Азмун и Дзюба шутили. Думаю, Сердару ничего не будет»

Бетина Попова: «До 23 лет я вообще не пила воду – только 200 граммов в день. Питание было расстроено настолько, насколько это вообще возможно»

«Мы хотим найти черного Клоппа, Гвардиолу». Экс-футболистка «Челси» Алуко о темнокожих тренерах

Юрий Семин: «Никакой логики в приглашении Николича я не вижу. «Локо» – это не Кикнадзе и не Мещеряков»

Гендиректор «Зенита» о Дзюбе и Азмуне: «Будем считать, Артем намекал на то, что будет со «Спартаком» в Кубке»