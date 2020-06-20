Кокорину и Мостовому разрешили сыграть против «Зенита» за «Сочи»

Нападающему Александру Кокорину и хавбеку Андрею Мостовому позволили сыграть за «Сочи» в матче 27-го тура против «Зенита», утверждает Sport24.

Кокорин вместе с командой уже прибыл в Санкт-Петербург, сообщает «Спорт-Экспресс». Самолет с игроками команды приземлился около 18:00 по московскому времени.

Оба футболиста выступают за на правах аренды. Ранее сообщалось, что за участие Кокорина в матче против нужно заплатить 25 миллионов рублей.

Кокорин забил 7 мячей и сделал один ассист в 8 матчах за южан. Мостовой провел 24 игры за «Сочи», забил 6 голов и сделал 6 результативных передач.