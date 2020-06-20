Бывший вице-президент «Монако» Васильев и Газизов из «Уфы» – кандидаты на замену Цорну в «Спартаке»

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Стали известны первые кандидатуры на пост генерального директора «Спартака».

По информации «Чемпионата», в списке претендентов – бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев. Ранее стороны уже вели переговоры, но не смогли прийти к согласию. Теперь шансы выше.

Кроме того, как утверждает журналист Сергей Егоров, в числе кандидатов – нынешний генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

Ранее «Спартак» отправил в отставку Томаса Цорна и сообщил, что решение о назначении нового гендиректора планируется принять в ближайшие дни.

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