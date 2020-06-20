«Барса» хочет снизить зарплату Месси. Бартомеу сообщил об этом игроку, Лео недоволен (Okdiario)

намерена сократить зарплату капитана команды .

Журналист Okdiario Эдуардо Инда подробно описал ситуацию.

«Продление контракта Месси – это нечто. Они систематически измываются над ним. Когда уже было оговорено продление до 2023 года, [президент «Барселоны»] Бартомеу связался с его окружением, чтобы сообщить, что зарплату нужно уменьшить в сравнении с суммой, которую они согласовали в конце мая.

Гнев Месси был где-то на уровне стратосферы! Не из-за денег, а из-за проявленного неуважения», – сообщил Инда.

Отмечается, что аргентинский нападающий по действующему контракту получает около 50 миллионов евро за сезон после вычета налогов. «Барселона» с трудом может позволить себе выплачивать столь высокую зарплату. У клуба есть экономические сложности, а в случае появления в команде нападающих Неймара и Лаутаро Мартинеса им тоже придется платить большие деньги, что повысит финансовую нагрузку.

Действующий контракт Месси рассчитан до лета 2021 года. Как сообщается, в свете новых требований «Барселоны» переговоры о продлении сотрудничества до 2023 года застопорились. Месси недоволен отношением руководства клуба.

В этом сезоне латиноамериканец провел за «Барсу» 29 матчей в , забил 22 мяча и сделал 20 результативных передач.

Месси уходит из «Барсы» минимум четвертый раз. Наверняка все опять закончится примирением и новым контрактом