«Боруссия» поставила «МЮ» ультиматум: если они хотят купить Санчо, то сделку нужно закрыть до 10 августа

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Джейдон Санчо Футбол

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо может сменить клуб.

Как стало известно ранее, единственным претендентом на 20-летнего англичанина является «Манчестер Юнайтед».

«Боруссия» поставила английскому клубу ультиматум: если «Юнайтед» хочет приобрести Санчо, то сделка должна быть закрыта до 10 августа, сообщает журналист Sport Bild Кристиан Фальк.

Ранее сообщалось, что немецкий клуб готов отпустить Санчо только за 120 млн евро. При этом игрок готов остаться в Дортмунде.

Нойер – в воротах, Хакими и Дэвис выжигают фланги, впереди – Санчо, Мюллер и Левандовски. Собрали дримтим Бундеслиги-19/20

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