Федун считал, что Цорн должен был уберечь «Спартак» от судейского произвола («СЭ»)

Владелец считает бывшего гендиректора виноватым в неудачных результатах команды в сезоне-2019/20, сообщает .

По информации источника, Федун принял решение об отставке функционера, в частности, потому, что именно Цорн приглашал нынешнего главного тренера красно-белых Доменико Тедеско.

Предполагается, что одной из причин увольнения стало плохое судейство на матчах «Спартака» на протяжении сезона. По мнению Федуна, гендиректор должен был уберечь команду от судейского произвола, однако не справился с этим.

Цорн в «Спартаке» – провал: подставил Кононова, испортил имидж трансферами, дал Тедеско слабый состав для борьбы с лидерами